A Vallelunga con le ibride Toyota

08:59 - Imparare a guidare un’auto ibrida elettrica in tutta sicurezza. Adesso è possibile grazie all’accordo tra il Centro Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga e Toyota Motor Italia, in virtù del quale il circuito romano sarà il primo a offrire corsi di guida sicura che prevedono l’uso di vetture ibride elettriche. Questa tecnologia d’altronde sta cambiando il mondo dei trasporti e Toyota ne è leader indiscussa al mondo.

È da 16 anni che il colosso nipponico è presente nel campo dell’alimentazione ibrida elettrica e in questo lasso di tempo ha venduto più di 5,5 milioni di vetture Hybrid in tutto il mondo. Oggi la gamma è ricca di modelli, in Italia il più accessibile è la Yaris Hybrid che a listino vanta prezzi di partenza di 15.950 euro, quanto un’ordinaria auto di segmento C. Eppure sono in tanti a non aver mai guidato una vettura col doppio motore termico ed elettrico e così, grazie all’intesa tra Toyota e il Centro Guida Sicura ACI-SARA sarà possibile imparare tutti i segreti di queste, così da poter sfruttare al meglio il potenziale delle vetture ibride, sia dal punto di vista prestazionale che dell’efficienza, risparmiando cioè sui consumi e le emissioni.

Oltre a essere dotato di sofisticate tecnologie per riprodurre le più frequenti situazioni di pericolo che si possono incontrare nella guida di tutti i giorni, il complesso di Vallelunga si avvale dell’etichetta di circuito “Energy Zero Impact”, grazie alla presenza di un impianto fotovoltaico che assicura la completa autosufficienza energetica. Quanto a Toyota, la sua leadership nel campo dell’ibrido elettrico sarà confermata anche al prossimo Salone di Francoforte, dove lo stand Toyota sarà interamente dedicato a questo tipo di vetture. Con la sorpresa di un’ulteriore nuova concept car (pare una sportiva) tutta da scoprire.