Auto e crisi: addio meccanico e tentazione Gpl

10:17 - La crisi morde, si taglia quel che si può e anche le quattro ruote ne risentono. Si spiega così l’età media del parco macchine italiano, il più anziano d’Europa con i suoi 11 anni e mezzo: chi ha un’auto se la tiene, magari ammaccata e graffiata, i più propositivi investono in un impianto a gas, ma di cambiarla non se ne parla.

Carrozzieri ed elettrauto hanno visto aumentare il proprio lavoro del 7% negli ultimi cinque anni, i meccanici addirittura del 14%, interventi di manutenzione resi necessari dalla vecchiaia, non più dall’estetica: il 31% degli italiani afferma infatti di “girare anche con qualche ammaccatura, mentre in passato facevo riparare tutto”, il 25% si dice più attento alla cura della propria auto nel tentativo di prolungarne la vita ed evitare le salate fatture delle officine.

La nota dolente resta tuttavia il carburante: 22 milioni di guidatori - il 61% - ammette di voler abbandonare la benzina per passare al gpl. Una scelta già fatta dal 9% degli automobilisti, i quali si dicono in gran parte soddisfatti, non tanto per motivi legati all’ambiente (un onorevole 43% lo tiene comunque in considerazione) quanto per risparmiare sul pieno (72%).