Consigli per la sicurezza

10:16 - Regole semplici, ma efficaci per iniziare al meglio un lungo viaggio. Sono i consigli dell’ASAPS – Associazione sostenitori amici della polizia stradale – per affrontare in modo sicuro le super affollate strade di Ferragosto. E per goderselo al meglio, perché la vacanza comincia proprio dal giorno di viaggio. E quindi rinunciare a bere birra o vino ai pasti può sembrare scontato, ma fatelo per davvero.

Il check-up completo della vettura con cui partirete è fondamentale e va preparato con un certo anticipo. Perché bisogna controllare la giusta pressione e usura degli pneumatici, il funzionamento di luci, frecce e freni, controllare i livelli di olio e acqua del radiatore, perché mai come in estate i call center delle Case automobilistiche sono più intasate di richieste di soccorso, e spesso per problemi tecnici banali o facilmente risolvibili con un accurato controllo del veicolo. Dopo di che si può caricare la macchina di bagagli, ma attenzione a lasciarvi una buona visuale del lunotto.

L’Asaps ricorda che un’auto più è pesante e più lentamente frena, nel senso che si allungano gli spazi di frenata. Chi guida ha il compito fondamentale di assumersi la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo, bambini come adulti e anche cani e animali domestici: tutti devono avere gli appositi dispositivi di ritenuta allacciati (anche i cani, e pochi lo fanno). E poi via, marciando sempre sulla corsia più a destra e sorpassando, ovviamente sempre a sinistra, dopo averlo indicato con la freccia. Non ingombrate mai la corsia di emergenza se non ce n’è bisogno e quanto alla velocità, il limite dei 130 km/h in autostrada è sempre in vigore, ma in caso di pioggia scende a 110 orari.

Molto utili anche i consigli generici che i notiziari in questi giorni danno in continuazione: fare un pasto leggero prima di mettersi in viaggio, bere molto (acqua!) e riposarsi se si guida da troppo tempo, una sosta è necessaria almeno ogni due ore. Attenzione ai telefonini: sms, telefonate, social network abbassano drasticamente l’attenzione dalla strada e aumentano la pericolosità per voi stessi, i passeggeri che sono con voi e tutti gli altri utenti della strada.