Anas, tanti canali per la viabilità

08:51 - Domani sabato 3 agosto sarà la giornata di maggior traffico dell’anno sulle strade italiane. I consigli sulla dovuta prudenza sono tanto scontati quanto d’obbligo. La rete stradale e autostradale italiana è migliorata tanto negli ultimi anni – eclatante è l’esempio della Salerno-Reggio Calabria – ma quando si viaggia su gomma le attenzioni non sono mai troppe, perché ogni inconveniente può essere pericoloso.

Gli italiani ancora prediligono, e di gran lunga, l’auto per andare in vacanza. Il 64% dei cittadini del Belpaese che si muoveranno per trascorrere periodi brevi o lunga di relax utilizzerà l’auto. L’Anas ha così allestito una serie di canali informativi per facilitare il viaggio, a partire dal numero verde telefonico Pronto Anas 841.148 e dal sito Internet www.stradeanas.it, attivi 7 giorni su 7. In più è operativa Anas TV, un vero canale all news sulla viabilità fruibile da personal computer, Mac, smartphone e tablet all’indirizzo www.stradeanas.tv. Inoltre i bollettini del canale vengono ritrasmessi dalle emittenti TV satellitari e del digitale terrestre. Da questa estate Anas TV diventa anche una APP gratuita per tablet e smartphone. Molto seguito infine il canale twitter @stradeanas, che va verso i 20 mila followers.

Quanto alla viabilità, molti sono stati gli sforzi che l’Anas ha condotto in particolare negli ultimi due anni. La statale 36 in Lombardia – che l’estate scorsa ha vissuto i suoi momenti peggiori di traffico – si rafforza grazie all’apertura della galleria di Monza, uno dei più lunghi tunnel urbani d’Europa coi suoi 1.805 metri. Migliorata anche la viabilità sulla statale Jonica 106, che quest’anno aggiunge altri 37 km a 4 corsie. Passi da gigante poi sull’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, che ha superato le emergenze degli anni passati e i cui 443 km sono oramai quasi interamente a tre corsie per senso di marcia. E per le informazioni sulla A3, Anas ha attivato un numero verde specifico 800.290.092.