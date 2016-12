La prima auto non si scorda mai

- La prima auto, come il primo amore, non si scorda mai., inguaribili romantici quando si parla di quattro ruote,. Spesso in condivisione all’interno di una famiglia, visto che il 16% avrebbe desiderato un’auto tutta per sé. A svelare questi dati è una

foto Dal Web

Uno studio che ha cercato di fotografare il rapporto tra gli italiani e la loro prima automobile. Al di là dell’amore incondizionato del 42%, che non avrebbe cambiato un solo dettaglio alla sua vettura, emerge il banale desiderio di una macchina più nuova o più grande, mentre il sogno della spider lo ha coltivato solo il 9% degli italiani. Va detto però che il 64% degli italiani ha iniziato con un’auto usata (38%) o con l’auto di famiglia più vecchia (26%). Meno del 30% ha avuto la fortuna di avere un’auto nuova come sua prima vettura. Per tutti però l’automobile ha rappresentato l’indipendenza, il passaggio all’età adulta dei movimenti in assoluta libertà e autonomia.

La ricerca di Direct Line offre anche uno spaccato locale del rapporto tra italiani e automobile. Sorprende come la prima auto sia nuova soprattutto per i palermitani (36%), grazie spesso all’aiuto dei genitori (62% dei casi), mentre i bresciani sono quelli che, per la loro prima auto, più ricorrono all’usato (51%). Ai bolognesi il buon senso di sfruttano l’auto di famiglia (47%), ma anche qui l’aiuto dei genitori conta per il 62%. I romani sono quelli che più acquistano la loro prima auto coi propri risparmi (46%), ma in più affezionati alla prima auto sono i milanesi: il 50% ancora la rimpiange.