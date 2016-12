Il caro benzina si fionda sull’estate

- Ci risiamo. Entrati nel mezzo dell’estate (e senza neanche accorgersene), arriva per i prezzi di benzina e gasolio un brusco aumento. Chi sta viaggiando in questi giorni sulle strade della penisola avrà notato(sono 60-80 lire al litro) su quanto pagato fino ai primi 10 giorni di luglio., perché i corsi del petrolio non sono in aumento.

foto Dal Web

La raffica di aumenti su benzina e gasolio è oramai una costante dell’estate italiana. Come costanti sono le polemiche sulle colpe: le associazioni dei consumatori la danno ai petrolieri, le compagnie petrolifere alle troppe imposte del governo, i politici alla congiuntura internazionale. Insomma, siamo alle solite, ma il bla bla bla sulle colpe – nel mentre in cui si discute – erode ulteriormente le tasche degli automobilisti italiani, che devono pure fare fronte allo sciopero dei benzinai nelle aree di servizio autostradali dalle 22 di ieri e fino alle ore 6 di venerdì 19 luglio (proclamato da Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio). I benzinai ce l’hanno con le compagnie petrolifere, chiamate “al rispetto delle leggi e degli accordi”.

Tra cui l’inserimento del metano e del gpl tra i carburanti per cui è possibile rifornirsi in modalità self. Occorre introdurre la norma di sicurezza prevista nel decreto Fare, su cui sta lavorando il ministro dello Sviluppo economico Zanonato. Quanto ai prezzi di benzina e diesel inutile dire che con gli aumenti di questi giorni si è arrivati al livello più alto del 2013. In Italia le accise sui carburanti incidono per il 59% sul prezzo finale alla pompa. Vale a dire che quando paghiamo 1,80 euro al litro la benzina, se ne va in imposte tra 1 e 1,10 euro. Oltre ad essere di circa 20 centesimi al litro più alte della media europea, le imposte sui carburanti superano del 5,7% le imposte medie nell’Unione Europea.