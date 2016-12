La guerra delle emissioni auto

foto Dal Web

I colossi Volkswagen, Daimler-Benz (Mercedes), BMW producono auto potenti, sportive e di segmenti superiori. Investono pure tanto nel campo delle alimentazioni alternative, ma fanno fatica a rispettare in tempi brevi gli impegni comunitari, visto che passare dai 130 g/km attuali ai 95 del 2020 è un impegno gravoso. Così hanno “spinto” sulla cancelliera Angela Merkel affinché non firmasse l’accordo, rinviandolo alla nuova Presidenza di turno dell’UE, la Lituania, che ha rilevato il testimone dall’Irlanda il primo luglio e lo terrà fino al 31 dicembre. Insomma un rinvio mirato a dopo le elezioni tedesche del prossimo autunno, in cui la stessa Merkel gioca molte delle sue chance nelle prove di forza all’interno dell’Unione Europea, cui l’elettorato tedesco sembra molto sensibile.

Eppure il relatore della legge è un tedesco, l’eurodeputato del PPE Thomas Ulmer, che ha parlato dell’accordo come di “un buon equilibrio con il sistema dei super-crediti”, cioè quel meccanismo che consente ai costruttori di compensare la produzione di auto potenti e dalle alte emissioni di CO2 con quelle più ecologiche. “Abbiamo anche concordato una valutazione di impatto per stabilire i target successivi al 2020 – ha detto Ulmer – rispondendo a una richiesta dell’Acea, l’associazione europea dei costruttori auto”. Ma il compromesso non piace ai costruttori tedeschi, che per il 60% producono auto di alta gamma e temono di essere penalizzati da norme che favoriscono i produttori di utilitarie e auto di piccola potenza, e quindi Paesi come Italia e Francia.

D’altronde la Germania è il Paese UE col parco auto più inquinante d’Europa: 147 g/km la media nazionale. La media attuale in Europa è di 132 g/km di CO2 per auto, in Italia siamo sotto la media, a 126 g/km, quindi già in linea col livello di 130 g/km imposto da Bruxelles per il 2015. Il rinvio della decisione a dopo le elezioni tedesche non è piaciuta alla Francia e ai costruttori che si sono detti pronti a recepire le nuove normative. La guerra continua.