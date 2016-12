L’UE approva il pet passaport

foto Dal Web

Il passaporto europeo per gli animali domestici va richiesto a un veterinario delle Asl, che deve attestare o effettuare la vaccinazione antirabbica. Per poter essere identificati, tutti i cani e i gatti devono recare un microchip elettronico o un tatuaggio chiaramente leggibile (ma in Irlanda, Malta e Regno Unito è richiesto esclusivamente il microchip. In questi Paesi e in Finlandia è richiesta anche la vaccinazione antitenia). Sul microchip o il tatuaggio vanno inseriti i dati relativi alla vaccinazione. Il passaporto per gli animali domestici fu introdotto il 1° ottobre 2004, ma solo adesso l’iter sembra giunto alla fase definitiva, anche se manca ancora la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e i 18 mesi da questa per l’entrata in vigore.

Con la nuova legge, ciascun cittadino dell’UE potrà viaggiare contemporaneamente con 5 animali, anche di più se dimostra di dover partecipare a un concorso di bellezza o una gara sportiva che richiede la presenza degli animali. Il passaporto per animali domestici permette di identificare l’animale e il suo proprietario, e riporta anche il numero identificativo del microchip o del tatuaggio, una sezione con gli esami clinici e le vaccinazioni e tutte le pratiche veterinarie svolte. Chi volesse, può anche inserire la foto, ma il dato è facoltativo. L’Unione Europea ha anche diffuso in video informativo sull’argomento al link http://europa.eu/travel/pets/index_it.htm.

Buona norma è comunque consultare le norme del Paese in cui si viaggia per conoscere tutte le modalità d’impiego del passaporto europeo, anche perché i tempi della vaccinazione obbligatoria variano da Paese a Paese. Nel Regno Unito, ad esempio, oltre al microchip obbligatorio, la vaccinazione antirabbica va effettuata almeno 21 giorni prima dell’ingresso dell’animale. Una raccomandazione utile è di fare l’antirabbica solo dopo aver installato il microchip, e che i trattamenti contro pulci e zecche vanno fatti non più di 48 ore e non meno di 24 ore prima della partenza.