Viaggiare in auto fa bene all’amore

Il campione oggetto dello studio ha coinvolto più di mille intervistati, che tutto sommato hanno confermato quanto molte coppiette sanno da sempre, che l’amore e l’auto stanno bene insieme… Lo studio americano sostiene come i viaggi in auto abbiano tanti meriti nel consolidare un rapporto di coppia: si evade dalla routine, rafforza la confidenza dei partner, invoglia a fare un altro viaggio subito dopo aver concluso quello in corso. L’80% degli intervistati ha affermato di utilizzare il tempo trascorso in auto col partner per parlare e “recuperare” spazio nella vita dell’altro, e la stessa percentuale considera quelle in auto le migliori conversazioni con il proprio partner. Senza dimenticare che l’auto è colpevole anche di molti momenti di tenerezza e vera e propria intimità.

Sorprende invece che il 44% prediliga il viaggio senza una destinazione precisa. Segno di curiosità più che di tranquillità. Tra le cose che le coppie “on the road” più apprezzano ci sono i costi contenuti del carburante (33%), la presenza di un buon impianto stereo (28%) e l’utilità del sistema di navigazione (22%). Dalla ricerca Ford trae l’auspicio che, con l’imminente estate, aumentino le vacanze fatte grazie all’automobile, una modalità sempre molto gettonata in Usa e che, inoltre, contrasta col caro-biglietti del trasporto aereo. Due cuori attenti al portafogli.