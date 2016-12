Auto elettriche: fate rumore!

- L’auto deve far rumore quando gira in città. Per una ragione di sicurezza:. Ragion per cui le silenziossime vetture elettriche e ibride elettriche dovranno per forza… fare baccano. A volerlo è in Usa il potente Ente nazionale che si occupa della sicurezza nei trasporti.

foto Ufficio stampa

Soprattutto alle basse velocità, le auto elettriche marciano silenziosamente e percepire il loro avvicinamento è spesso difficile se non si presta la massima attenzione. Ma l’utenza della strada è molto varia, ci sono persone ipovedenti, quelle con problemi di udito, bambini, adolescenti “incassati” nello loro cuffie, anziani e ciclisti di tutte le età. E così la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) statunitense ha disposto che i veicoli ibridi ed elettrici siano dotati di un cicalino obbligatorio e non disinseribile che, fino alla velocità di 35 km/h, emetta un suono chiaramente percepibile.

Dopo i 35 km/h si ritiene invece – stando ad alcuni studi – che l’attrito degli pneumatici su strada e altri “rumori” meccanici rendano più facilmente percepibile l’arrivo di un veicolo. In seguito ad incidenti tra pedoni e veicoli ibridi elettrici e interamente elettrici si sono registrati 35 morti e 2.800 feriti negli Usa. Una buona ragione per adottare il provvedimento prima del prevedibile boom di questi veicoli ecologici. Che certo non aumenteranno di prezzo per questa dotazione aggiuntiva, visto che il costo medio di quest’accessorio è stimato in circa 30 dollari.

Ogni costruttore potrà decidere da sé il tipo di suono, ma sul suo sito Internet l’NHTSA ha pubblicato una tabella con 14 tipi di suoni ammessi, anche se altri potranno essere aggiunti. In effetti i costruttori auto sembrano consapevoli del problema: sulla Toyota Prius 2012 venduta in Usa c’è già un cicalino acustico che si attiva in automatico sotto i 25 km/h, e sulla Nissan Leaf un sistema analogo emette suoni fino ai 29 km/h di velocità, ma il guidatore può disattivarlo.