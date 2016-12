Anas: nuova App sul traffico

foto Dal Web

“VAI Anas Plus” è disponibile su App store (per i sistemi operativi iOs) e Play store (per il sistema operativo Android). La nuova applicazione si suddivide in due macro-aree, raggiungibili tramite quattro pulsanti presenti nella homepage. La funzione “Mappa” offre una visione completa di tutte le informazioni che ruotano intorno all’utente: lavori in corso, velocità medie, incidenti stradali e distanza da questi, e così via. La funzione “Traffico città” offre invece un più rapido sguardo alla mappa urbana: attraverso uno degli otto sinottici presenti permetterà di evitare o di scegliere la strada alternativa.

Ogni 3 minuti i dati si aggiornano in automatico, e se la connessione è debole o non disponibile verranno visualizzate le informazioni relative all’ultimo aggiornamento. Ad ogni modo, la data delle informazioni che si stanno consultando è sempre disponibile nella parte alta dello schermo.