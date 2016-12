Auto: la stangatina è arrivata

- Chi ha percorso l’Autostrada del Sole prima di Natale – la A1 Milano-Napoli – ha percorso i 760 km pagando un pedaggio di 50,60 euro. Dopo Capodanno ne pagherà più di 52, il 3,5% circa in più. Sembrerebbe un’inezia se non fosse cheL’aumento medio delle tariffe autostradali nel 2013 è del 2,9 percento.

foto Dal Web

Peggio ancora stanno in Valle d’Aosta, sulle cui autostrade l’incremento rispetto al 2012 sfiora il 15%! Non è di poca rilevanza, visto che le autostrade valdostane concentrano la loro attenzione verso l’importantissimo traforo del Monte Bianco (gode di una concessione a parte). E incrementi a due cifre sono scattati anche sulle Autovie Venete. Ma non solo soltanto i pedaggi a far iniziare male il 2013 degli automobilisti, perché anche le multe diventano più salate. In questo caso, almeno, ci si consola sul fatto che chi dovrà sborsare di più avrà infranto il Codice della strada.

Le multe cresceranno mediamente del 6%, come da aggiornamento biennale delle sanzioni previsto dall’articolo 195 del Codice della Strada. Il classico “divieto di sosta” passerà da 39 a 41 euro, le cinture di sicurezza non allacciate da 76 a 80 euro. L’eccesso di velocità – con un superamento del limite dai 10 ai 40 km/h – sarà punito con una sanzione di 168 euro, 9 euro in più rispetto al 2012. C’è però una novità importante per gli automobilisti, quella del pagamento rapido: se si versa la multa subito o entro 5 giorni dalla contestazione, la sanzione verrà scontata del 20 percento.