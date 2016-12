Pneumatici invernali o catene?

foto Ufficio stampa

Conoscerle tutte è impossibile per qualsiasi automobilista. Ma una prima semplificazione c’è: stare molto attenti alla segnaletica stradale, che avvisa chi viaggia sulle ordinanze in vigore e sull’eventuale uso degli pneumatici invernali o delle catene. Secondo: prima di partire, dare uno sguardo sui siti interno.it, poliziadistato.it e pneumaticisottocontrollo.it per informarsi sulle ordinanze in vigore sulle strade che andremo a percorrere.

Con le prime nevi della scorsa settimana in Italia è scattato l’allarme sugli pneumatici invernali, che taluni hanno erroneamente ritenuto obbligatori a scapito delle catene da neve. Conclusione assolutamente sbagliata, sulla quale Tgcom24 intende fare chiarezza. Partendo dal fatto che il nuovo Codice della strada (legge 120/2010) ha esteso i poteri degli enti proprietari di strade.

Come spiega il senatore Antonio Paravia, artefice della norma che ha modificato il Codice della strada in materia: “Diversamente da ciò che è stato mal pubblicizzato da alcuni quotidiani, non è stato affatto abolito l'uso delle catene in favore degli pneumatici invernali. Ma è stata concessa una facoltà alle società concessionarie di autostrade, tangenziali e similari qualora siano previste particolari condizioni meteo. Più specificamente, quando si verificano condizioni eccezionali, le società concessionarie potranno disporre l’obbligo degli pneumatici invernali, se lo riterranno necessario per favorire al meglio la circolazione”.

Soltanto una possibilità in più nelle mani dell’ente che gestisce quella strada, tutta qui la nuova norma del Codice. Anche perché gomme invernali e catene da neve sono prodotti totalmente differenti: le prime possono essere utilizzate come normali pneumatici, con codici di velocità da Q (mai inferiori ai 160 km/h di velocità), invece le catene vanno usate in circostanze meteo davvero eccezionali e la neve non permette di andare oltre i 50 km/h. Una cosa è certa: montare coperture invernali (o termiche, indicate con la sigla M+S) dimezza lo spazio di frenata su strada innevata rispetto agli pneumatici estivi e lo riduce del 15% sul bagnato.