Puglia: no al bollo per 5 anni

Il provvedimento riesce a soddisfare due esigenze: rilancia le vendite auto e al tempo stesso accresce il rispetto ambientale. I classici due piccioni con una fava. Per il governatore della Puglia Nichi Vendola, si tratta di “un segnale in direzione della ecosostenibilità”. Il beneficio per gli automobilisti residenti in Puglia scatta dal 1 gennaio 2013, non coinvolge dunque quelle auto a gpl e metano già circolanti (e questo suscita qualche malumore sui social network). Va comunque ricordato che misure analoghe sono già state prese in altre regioni italiani, come Piemonte, Liguria, Lombardia e le Province di Trento e Bolzano.

Il provvedimento della Regione Puglia arriva nel giorno i cui l’Anfia, l’associazione italiana dei costruttori auto, ha lanciato il grido d’allarme sulla produzione nazionale di autoveicoli, crollata a 400 mila unità nel 2012, praticamente la metà di 5 anni fa e un terzo dei volumi di 10 anni fa. Alla fine degli anni 90, l’Italia era nella top ten mondiale dei Paesi produttori di autoveicoli, oggi non è nelle prime 25 nazioni al mondo. Le auto – le poche che compriamo – per la maggior parte le importiamo, anche se con marchi italiani addosso. L’auspicio è che almeno i carburanti alternativi – gpl e metano – riescano a compensare parte delle perdite e l’esenzione del bollo per 5 anni è senz’altro una misura gradita.