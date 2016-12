I furbetti della RC Auto

. Una notizia bomba, perché i rischi sono enormi, sia per chi viene colto senza RC Auto, sia per chi ha la sventura di fare un incidente con uno di questi incoscienti, cheFarsi indennizzare dall’assicurazione o rientrare delle spese diventa così una drammatica odissea.

foto Dal Web

I dati sono il frutto di una proiezione dell’Automobile Club d’Italia, che si è basata su una rilevazione condotta da Comune di Roma, Polizia Roma Capitale e ANIA, l’associazione che raggruppa le compagnie assicurative in Italia. Rilevazione avvenuta nell’ultima settimana di ottobre tra tutti i veicoli transitati nelle zone a traffico limitato di Roma e i cui passaggi sono stati registrati dalle telecamere. Sconvolgente il dato: su oltre 190 mila passaggi registrati, il 9% delle auto e il 15% dei motocicli circolava senza copertura assicurativa.

Oltre alla violazione di legge, c’è anche un riscontro economico negativo: le mancate RC Auto ammontano a circa due miliardi di euro. Un danno per le compagnie assicurative, per le Casse dello stato e per gli automobilisti onesti, costretti con le loro polizze ad assorbire anche i costi derivanti dalle minori risorse collettive. Per l’ACI l’auspicio è che le nuove tecnologie e le sinergie tra enti diversi aiutino a stanare i “furbetti” dell’assicurazione. “Governo e Parlamento devono fare la loro parte – ha detto il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani – varando un dispositivo di legge che permetta di sfruttare appieno tale tecnologia per la prevenzione di questi fenomeni così pericolosi e dannosi per la collettività”.