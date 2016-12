Dal 2016 tutte le moto con l’ABS

. Il via libera è arrivato ieri dal Parlamento europeo di Strasburgo, che ha votato il nuovo regolamento sulla sicurezza dei motocicli con 643 voti a favore, 16 no e 18 astensioni. I costruttori di moto dovranno quindi prepararsi per produrre i loro veicolo con l’ABS come dotazione standard.

foto Dal Web

Il sistema anti-bloccaggio dei freni, che tanta fortuna ha avuto nel rendere più sicure le auto (dov’è obbligatorio dal 2004), fa così la sua comparsa anche tra le due ruote. Un obbligo che è anche un’esigenza: le moto sono coinvolte nel 16% degli incidenti mortali sulle strade europee, nonostante rappresentino soltanto il 2% dell’intero parco circolante su strada. Come già per le auto, la norma impone l’obbligo dell’ABS dal 2016 sui veicoli di nuova produzione e non su quelli già in commercio, che non dovranno effettuare alcuna modifica tecnica.

Il Parlamento di Strasburgo non ha trascurato gli scooter e le moto di cilindrata inferiore ai 125 cc, per le quali si riserva di introdurre l’obbligo dell’ABS dal 2019, dopo un attento studio. Nel frattempo consiglia l’introduzione del sistema di frenata integrale (CBS), più economico e adatto a cinquantini e mezzi meno potenti. Sicurezza a parte, il Parlamento UE ha anche approvato l’obbligo, a partire sempre dal 2016 e per tutti i motocicli di nuova immatricolazione, di rispettare la normativa anti-inquinamento Euro 4. Per i ciclomotori l’obbligo scatterà nel 2017.