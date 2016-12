500 euro per gpl e 650 per metano

- Le risorse sono pochine, ma chi volesse trasformare la propria autovettura a benzina o gasolio in una a gpl o metano ha ora una possibilità in più.. Per aggiudicarsi l’incentivo occorre rivolgersi a un’azienda del Consorzio Ecogas.

foto Ufficio stampa

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti affidato al Consorzio Ecogas la gestione delle prenotazioni da parte degli automobilisti. Che dovranno affrettarsi, vista l’esiguità delle risorse, ricavate da residui di vecchi fondi., per un numero stimato di 6.000 addetti che lavorano nel campo della trasformazione di auto a benzina o diesel in meno inquinanti vetture a gpl o metano. Per gli interventi occorre prenotarsi e il sito di riferimento è www.ecogas.it per il passaggio ai carburanti gassosi, per un taglio di 180 mila tonnellate di CO2 immesse nell’atmosfera.