E lancia l’allarme per l’auto

foto Ufficio stampa

Ma l’occasione era troppo propizia per non affrontare il “nodo” del mercato auto in Italia, che quest’anno chiuderà il suo peggior anno negli ultimi venti. Il tracollo delle vendite va arrestato e la filiera risollevata, perché a rischio sono decine di migliaia di posti di lavoro. Più di Alcoa e Ilva messe insieme. Questa la provocazione della Tavola Rotonda “Green economy e automobile, proposte per rilanciare il Paese” organizzata dall’Uiga, riferendosi al numero di occupati del settore auto in Italia. Una situazione difficile, cui il governo sembra al momento non dare risposte e che secondo Romano Valente, Direttore generale dell’Unrae (i costruttori stranieri), “non consentirà neanche alla green economy di svilupparsi”.

D’altronde, col costo dell’energia così salato in Italia (30% in più della media europea) non si riuscirà da soli a uscire dalla crisi. Il Direttore generale dell’Anfia (i costruttori nazionali) Gianmarco Giorda commenta: “Costo dell’energia a parte, dobbiamo considerare i 5 fattori preminenti complici della crisi: il prezzo della benzina, il costo delle assicurazioni sempre più alto, la tassazione, la stretta del credito e dei finanziamenti alle aziende, il calo della produzione”. Cercando di difendersi, i consumatori italiani stanno orientandosi sui più economici veicoli a gpl e metano: +12% le vendite nei primi 8 mesi di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2011.