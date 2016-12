Le italiane guardano il prezzo

- Cosa guardano le donne quando comprano un’auto nuova? Secondo la ricerca del gruppo editoriale Aufeminin,. Consumi di carburante e sicurezza sono tenuti nella dovuta considerazione (per entrambe le voci il 94%), ma anche l’occhio vuole la sua parte con

foto Dal Web

L’indagine è stata condotta a livello europeo e ha svelato molte altre cose. Come la preferenza delle donne per le auto nazionali. Più di tutte lo sono le francesi, che si orientano su Renault (23%), Peugeot (20%) e Citroen (11%) più di ogni altra marca. Le italiane preferiscono Fiat nel 19% dei casi e Lancia nel 14%, ma poi al terzo posto piazzano Citroen col 9% nel loro orizzonte di scelta. Le tedesche amano Volkswagen (20% dei loro acquisto) e Opel (11%), ma al terzo posto mettono la “straniera” Renault (7%) tra le loro preferenze. Spirito liberissimo in Spagna, dove la mancanza di un forte costruttore locale ha portato a una distribuzione quasi paritaria tra Volkswagen (12%), Chevrolet (11%) e Ford (10%).

Le macchine asiatiche sembrano tagliate fuori dalle scelte delle automobiliste europee, eppure quante italiane vediamo al volante della Yaris... Ma la notizia è che, allo scorso Salone di Parigi, è stata la nuova Honda Civic ad essere premiata quale vettura preferita dalle donne. Una giuria di 20 donne provenienti da 11 Paesi del mondo ha scelto la Civic all’interno di una lista di 300 auto e ha assegnato il premio “Auto dell’Anno secondo le donne”. Battute Volkswagen Up! (seconda) e Ford Fiesta (terza).