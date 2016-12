Una nuova etichetta per le gomme

. Entra infatti in vigore nell’Unione Europea il nuovo Regolamento che obbliga i produttori a classificare gli pneumatici in base al consumo di carburante e all’aderenza sul bagnato. Ad esempio,

Un po’ come avviene per i frigoriferi e gli elettrodomestici in genere, dove la classe A indica la miglior efficienza energetica e qualche soldo risparmiato sulla bolletta. Tutti gli pneumatici prodotti dal primo luglio scorso e commercializzati dal primo novembre 2012 nei 27 Stati dell’Unione Europea (quindi anche prodotti fuori e importati dal Vecchio Continente) dovranno obbligatoriamente essere etichettati secondo quanto stabilito dal nuovo Regolamento europeo sugli pneumatici 1222/2009, il cui obiettivo è di aumentare la sicurezza e l’efficienza del trasporto su gomma, promuovendo pneumatici che facciano risparmiare carburante, siano sicuri e con bassi livelli di rumorosità.

Varato già tre anni fa, il nuovo regolamento impone la nuova etichettatura, semplice nella comprensione da parte dei consumatori ma complessa per il tipo di informazioni che i costruttori di pneumatici devono fornire. Oltre alle due classi energetica e di aderenza sul bagnato, i più informati potranno conoscere dall’etichetta la maggiore o minore resistenza al rotolamento delle gomme, il cui attrito come noto incide sui consumi di carburante. E ancora i livelli di rumorosità esterna degli pneumatici.