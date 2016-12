A scuola con Renault Twizy

foto Ufficio stampa

Il Tour Twizy@School ha il patrocinio del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e di ACI-Ready2go. Le lezioni saranno teoriche e pratiche: nelle prime si cercherà di far comprendere ai giovani l’importanza del rispetto del Codice della Strada e delle corrette condizioni psico-fisiche di chi guida (niente alcol e tanto meno stupefacenti), due fattori indissolubilmente legati alla sicurezza stradale. La parte pratica permetterà a più di 2.000 studenti (in possesso di patentino CIGC) di svolgere dei test drive con Renault Twizy 45 (quella depotenziata per minorenni) in percorsi allestiti nei piazzali delle scuole stesse.

In tutto il tour promosso da Renault Italia riuscirà ad arrivare in 35 scuole di 11 città italiane. Dopo Milano, il percorso formativo teorico e pratico arriva a Bergamo dal 2 al 4 ottobre e poi a Torino, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Palermo.