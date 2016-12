Federauto al Governo: e noi?

foto Ufficio stampa

“Pur rispettando il senso e l’importanza dell’incontro, i concessionari di autoveicoli, con la vendita e l’assistenza, rappresentano la trincea della crisi”, spiega il presidente di Federauto Filippo Pavan Bernacchi. Che ricorda come i concessionari stiano aspettando da 4 mesi un incontro col Governo per parlare di rilancio dei consumi. Quando si accusa il crollo delle vendite, non c’è solo Fiat a risentirne. Tra l’altro tutte le concessionarie sono aziende italiane, anche se vendono prodotti stranieri, piccole e medie imprese con personale italiano. Il rischio, per Pavan Bernacchi, è di perdere quest’anno 220.000 posti di lavoro.

L’incontro col Governo è dunque più che necessario, imprescindibile. Le misure da adottare devono rilanciare i consumi. Federauto sottolinea che i concessionari fatturano, da soli, quasi il 6% del Pil italiano, per circa 400 mila addetti. Ma se si aggiunge l’indotto si arriva a 1.200.000 persone che in Italia vivono nel mondo dell’auto.