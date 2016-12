Idee per una città senza auto

- Torna l’Area C a Milano e in molte città europee si riapre il dibattito sul traffico e i modi per combatterlo. Proprio per incoraggiare i comuni a inventare soluzioni ecosostenibili e a investire su mezzi di trasporto “puliti” e alternativi all’auto privata,(dal 16 al 22 settembre).

foto Dal Web

Non è solo una questione di traffico e relativo inquinamento. Avere centri urbani privi di auto migliora la qualità dell’aria e della vita, per il miglior benessere psico-fisico dei cittadini. Meno stress insomma, ma anche meno costi per le istituzioni se adottassero flotte di veicoli per la mobilità pubblica a emissioni zero e ridotta spesa carburante. La Settimana Europea è quindi l’occasione per grandi e piccoli comuni europei di presentare proposte alternative e sostenibili per i cittadini e ottenere da questi un utile feedback. Il tema scelto dalla Comunità Europea per il 2012 è “Moving in the Right Direction” (Muoversi nella giusta direzione).

Aderendo alla Settimana Europea, il nostro Ministero dell’Ambiente intende svolgere il ruolo di coordinamento nazionale e di supporto alle iniziative promosse dai Comuni. Quelli italiani che hanno presentato le loro soluzioni sono 65, ancora pochi rispetto, ad esempio, alle oltre 500 città austriache. Eppure l’Italia ha il merito di vantare la città premiata nel 2011 con l’European Mobility Week Award: Bologna. La città felsinea è quella che, secondo un panel di esperti indipendenti, ha fatto il miglior lavoro nel campo della mobilità sostenibile e nel coinvolgimento attivo della cittadinanza. Tutte le informazioni sulla Settimana Europea della Mobilità sono sul sito www.mobilityweek.eu.