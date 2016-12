Fiat, car sharing per studenti

foto Ufficio stampa

Pensato per alleggerire il traffico di congestionate metropoli, il car sharing si è finora orientato solo verso le esigenze dei pendolari del lavoro, mai degli studenti. Eppure ogni giorno questi affollano i mezzi pubblici per raggiungere i propri istituti e perciò Fiat ha voluto proporre una soluzione concreta, disponibile da subito e per tutti. Per utilizzare il car sharing lo studente deve entrare nel sito www.fiat.it/likesu e prenotare la Panda o la 500L, per poi ritirarla in un’area dedicata presso l’Università, restituendola negli orati pattuiti. Lo studente potrà utilizzare l’auto per 24 ore durante la settimana o per un week-end. Inoltre, nelle città dove è attivo il servizio di car sharing "Io Guido", le vetture Fiat possono entrare nelle aree a traffico limitato e parcheggiare gratis.

Il servizio sarà disponibile da domani 15 settembre e fino al 15 dicembre presso il Politecnico di Torino e la Luiss “Guido Carli” di Roma. A seguire, dal 15 gennaio al 15 aprile 2013 sarà attivo alla Cattolica di Milano e all’Università di Salerno; dal primo maggio al 31 luglio negli atenei di Parma e Cosenza; dal 15 settembre al 15 dicembre a Pisa e Catania. A coordinare il servizio di car sarin in ogni ateneo sarà il Fiat Ambassador, uno studente che dovrà parteciperà a un corso di formazione e che sarà retribuito, per il periodo di collaborazione, con 2.000 euro. E i due migliori Fiat Ambassador verranno premiati con una Fiat in comodato d’uso gratuito per 3 mesi.

Con “Fiat Likes U” la Casa torinese dimostra di voler investire nei giovani. Per ognuno degli 8 atenei coinvolti mette a disposizione una borsa di studio del valore di 5.000 euro, per tesi di laurea relative al settore automotive, più 8 stage retribuiti in azienda. Per i giovani universitari iscritti all’anno accademico 2012/2013 Fiat ha anche ideato un’offerta commerciale con finanziamenti a tasso agevolato. Ma chi conseguirà la laurea con 110 potrà usufruire del tasso zero, mentre i “110 e Lode” avranno tasso zero e il massimo sconto possibile, quello riservato ai dipendenti Fiat.