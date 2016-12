Estate in chiaroscuro sulle strade

foto Dal Web

E dire che i dati relativi all’intero 2012 sono più ottimistici. Da inizio anno gli incidenti stradali sono crollati di quasi il 15% e le vittime – 1.387 – sono state l’8,4% in meno rispetto alle 1.514 dei primi 8 mesi del 2011. Le infrazioni al Codice della strada sono diminuite, certo anche per la più capillare presenza sul territorio di pattuglie (ben 743.404 sulle strade delle vacanze in estate) e dell’intensificazione dei controlli, anche con strumenti elettronici di rilevamento della velocità, come Tutor e il neo-entrato Virgilius.

Il Centro Viabilità Italia ricorda però che nel bimestre estivo sono state ritirate da polizia e carabinieri qualcosa come 13.517 patenti di guida e 11.053 carte di circolazione. I punti sulla patente decurtati assommano complessivamente a 533.180.