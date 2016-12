Furti d’auto: nel 2011 – 8,7%

foto Dal Web

Facendo una media approssimativa, per ogni 1.000 automobili in circolazione, tre vengono rubate. La tendenza alla diminuzione dei furti d’auto va avanti oramai da 4 anni, merito certo degli antifurti sempre più sofisticati, ma allo stesso tempo cresce la percentuale di automobili recuperate dalle forze dell’ordine. Il 45% circa delle auto rubate viene infatti ritrovato, ma purtroppo nel 2011 sono state più di 62.000 le vetture di cui si perdono le tracce. L’analisi per aree geografiche rileva che nel Nord la diminuzione dei furti è stata del 17,2% nel 2011 e anche l’incidenza di autovetture rubate rispetto a quelle circolanti è più bassa: 1,77 per mille.

Al Centro e al Sud il calo è, rispettivamente, del 6,5 e del 7,3% e soltanto per le Isole maggiori (Sicilia e Sardegna) si registra un incremento dell’1,9%. Eccezioni che si spiegano con l’incremento di oltre 12 punti percentuali dei furti d’auto a Cagliari e del 2% a Palermo. Ma anche Trieste, dove i furti sono pochissimi, il 2011 va in archivio con un preoccupante +20%. Mentre Venezia, in una regione che riduce drasticamente i furti d’auto (-16%), li vede aumentare nella cerchia cittadina del 6,7 percento.

La capitale è la città col maggior numero di furti d’auto, ma anche quella con più parco circolante. Migliora la performance rispetto al 2010, scendendo sotto la soglia di 20 mila auto sottratte ai legittimi proprietari. Con 15.513 auto rubate, Napoli è al secondo posto, ma soprattutto aumenta del 4% il dato sul 2010, laddove Milano lo abbassa del 16% e porta il numero di auto rubate a 11.122. Nonostante il -13%, Bari si piazza quarta con 8.725 furti d’auto ed è quindi prima nel rapporto con le auto in circolazione. In forte contrazione Torino, con 5.664 auto rubate, che precede Palermo a quota 4.220. Settima Reggio Calabria con 1.208 vetture rubate, soddisfatta però per l’ottimo –28%, e ottava Bologna con 1.076 unità e –25% sul 2010.