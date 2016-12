Caro-benzina, il no degli italiani

- Gli italiani spendono meno per la benzina e il gasolio., con sostanziosi danni per l’erario (i due terzi del prezzo alla pompa finisce nelle casse dello Stato). Facile capirne la ragione: i prezzi sono cresciuti a dismisura, anche per

foto Dal Web

Una goccia certo. Significa circa 10 vecchie lire al litro in più, ma la misura è stata un po’ la goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti tra governo e Automobile Club d’Italia, il cui presidente Angelo Sticchi Damiani ha fortemente criticato la tempistica dell’aumento: le ferie agostane., che calcola 5 pieni di carburante medi per ogni famiglia che si permette una vacanza,. D’altronde lo vedono tutti gli automobilisti ogni giorno: fare il pieno, anche per chi ha un’auto piccola di segmento B o C, costa ormai quasi 100 euro. E la benzina supera i due euro al litro.