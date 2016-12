Le regole sulla sicurezza

. Tutti e tre incidono in egual misura, mentre da sole non potrebbero garantire la sicurezza assoluta, anche del miglior guidatore del mondo sulla migliore delle auto che corre sulla più impeccabile delle strade. Ecco perché

Facciamo qualche esempio. L’84% degli automobilisti ritiene che i sedili posteriori siano i più sicuri. Affermazione falsa, perché nella realtà capita che più del 20% delle morti in incidenti stradali riguardi chi sedeva dietro ed è stato sbalzato fuori dal veicolo, sovente perché non aveva le cinture allacciate. Un corpo non assicurato al sedile è pericoloso per sé e per gli altri passeggeri: a 80 km/h una persona che pesa 65 kg viene proiettata in avanti con una forza superiore alle tre tonnellate.

Altro luogo comune: un automobilista su due pensa che avere i finestrini aperti o ascoltare la radio o parlare con un passeggero basti per prevenire il colpo di sono. Falso! Quando si è stanchi, il colpo di sonno è improvviso e non lascia il tempo per accorgersi che sta arrivando. Di notte, dalle 23 alle 6 di mattina, il tasso di mortalità è 5 volte superiore rispetto al resto della giornata, nonostante lo scarso traffico. Più cautela l’abbiamo invece verso l’alcol: soltanto il 32% considera innocuo un bicchiere di vino o di birra. Convincimento chiaramente errato, perché l’alcol riduce i tempi di reazione in caso di situazioni pericolose, anche in un guidatore che solitamente “regge” bene.

Il 60% degli automobilisti ritiene i tratti rettilinei più sicuri.Falso, statistiche alla mano. Il 70% degli incidenti mortali avviene nei tratti autostradali rettilinei e più scorrevoli, dove è facile superare la velocità consentita e maggiore è il calo di attenzione. Luogo comune davvero sballato è anche in quel 78% che considera più pericolose le gallerie e i tratti in montagna. Ma se si accantona qualche clamoroso fatto di cronaca, in galleria si registra appena il 3% dei decessi in incidenti stradali, e questo spiega perché la tormentata tratta appenninica tra Firenze e Bologna sia quella con minori sinistri gravi. La verità è che più alta è la percezione del rischio, più la guida è prudente (e minore il rischio).

Considerazioni analoghe possono essere fatte con l’asfalto drenante, che il 53% di chi guida ritiene più sicuro e si permette quindi andature sconsigliate in caso di pioggia (il limite sul bagnato è sempre di 110 km/h). O per la sicurezza delle corsie di emergenza e delle piazzole di sosta: le prime sono molto pericolose e non andrebbero mai pensate come “simili” alle seconde, pur non esenti dai rischi. Ogni anno sulla rete autostradale italiana perdono la vita una ventina di persone nelle corsie di emergenza o nelle piazzole di sosta, per incidenti che coinvolgono mezzi fermi o in fase di partenza.

Da quanto visto, converrebbe allora mettere alla prova la propria competenza in fatto di sicurezza nel concorso di Autostrade. Si potrà giocare online dal 4 agosto al 9 settembre sul sito www.autostrade.it e anche attraverso gli Hi Point presenti nelle aree di servizio. In palio una Fiat 500, 40 navigatori e 10 macchine fotografiche.