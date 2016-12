Bollino nero solo il 4 agosto

- Autostrade per l’Italia promette: non si farà cogliere impreparata dai grandi esodi vacanzieri. I primi sono già iniziati, ma i flussi di traffico sono ancora modesti. Il sito www.autostrade.it è già pronto con la. Una prima buona notizia già c’è: quest’anno

La “macchina” di Autostrade per l’Italia si annuncia efficiente, e già il fatto che saranno aperti lungo la rete soltanto 12 cantieri contro i 140 medi giornalieri del 2011 fa ben sperare in una percorrenza fluida del traffico sotto la canicola estiva. Inoltre saranno aperti al traffico oltre 100 km di nuove terze corsie e 4 nuovi svincoli. Miglioramenti che hanno favorito nettamente la sicurezza stradale sulla rete autostradale italiana, basti pensare che la mortalità in seguito a incidenti si è drasticamente ridotta dal 1999 a oggi: meno 75%! L’estate 2011 ha diminuito il numero delle vittime del 24% rispetto all’estate 2010.

“L’esodo estivo non è più soltanto un tema di viabilità, ma è per noi soprattutto una questione di sicurezza”, ha detto Giovanni Castellucci, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia. Certo, anche le vacanze degli italiani sono cambiate rispetto al passato, spalmate in più periodi e abbreviate. Non esistono più pochi giorni di enorme sovraffollamento sulle strade, ma tante giornate di traffico regolare o intenso, ed è per questo che assume enorme importanza la nuova mappa interattiva consultabile sul sito Internet di Autostrade. Informazioni che saranno disponibili anche negli “Hi Point” presenti nelle aree di servizio, molte delle quali rinnovate e ammodernate nei servizi resi all’utenza.