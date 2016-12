Estate sicura in discoteca

, la campagna di sensibilizzazione alla guida sicura voluta dalla(Silb-Fipe). All’insegna dello slogan, ormai celebre, “Chi guida non beve, chi beve non guida”, l’iniziativa andrà avanti per tutti i week-end fino alla metà di agosto.

foto Ufficio stampa

L’intento è di evitare pericolosi e tragici ritorni a casa, dopo una bella serata estiva passata in compagnia. Collaudata la formula di “Guido con Prudenza”: nei locali che aderiscono all’iniziativa, i ragazzi troveranno un angolo dedicato ai temi della sicurezza stradale. Qui hostess e steward della Fondazione ANIA inviteranno a scegliersi nel proprio gruppo il guidatore (Bob) che, sobrio, riporterà tutti a casa. Il “Bob” avrà un braccialetto e, se avrà mantenuto la promessa di non bere, verrà premiato dallo staff della Fondazione ANIA. Contemporaneamente, la Polizia Stradale intensificherà i controlli e se i ragazzi fermati risulteranno sobri riceveranno biglietti omaggio per l’entrata in discoteca nelle settimane successive.

Quattro le zone d’Italia dove la campagna della Fondazione ANIA verrà attuata: la riviera romagnola tra Rimini e Riccione, la Versilia, il litorale laziale da Ostia a Terracina e il litorale pugliese tra Lecce e Taranto. L’edizione 2012 estende poi le sue finalità anche ai ristoranti, cercando di coinvolgere anche la fascia più adulta che va dai 35 ai 50 anni. In base ai dati ACI-Istat, delle 4.400 vittime della strada nel 2010 ben 1.100 erano ragazzi under 30, il 45% dei quali ha perso la vita di notte, tra le 22 e le 6 del mattino. Anche la fascia di età 35-50 anni ha pagato un caro prezzo con 929 decessi.

Dati in calo, ma per dirla col Presidente della Fondazione ANIA Aldo Minucci, “non si deve mai abbassare la guardia, e per questo abbiamo voluto coinvolgere gli adulti, per far capire a tutti l’importanza del rispetto delle regole al volante”. Altra novità dell’edizione 2012 è il concorso che mette in palio 25 corsi di guida sicura. Per partecipare occorre prendere le cartoline disponibili nei locali e ristoranti aderenti all’iniziativa.