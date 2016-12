A Varsavia gli ingorghi record

- Se vi piace girare in auto in una grande città, attenti al tempo che perdete, spesso poco quando la si visita come turisti. Ad esempio, rischio che sale addirittura all’89% al mattino! Cioè il doppio. Ma non è che a Marsiglia si stia meglio col 41% di tempi medi dilatati.

foto Dal Web

E Roma? La nostra capitale è terza in questa triste classifica europea dell’ingorgo stradale. Se ci si trova imbottigliati nel traffico, i tempi trascorsi al volante si allungano del 34%, un buon terzo in più. A stilare questa speciale graduatoria è l’Osservatorio sul traffico TomTom e si basa non su stime o studi, ma sui tempi di percorrenza reali rilevati – grazie al segnale Gps – dai veicoli in circolazione nelle 31 capitali e metropoli europee con più di 800 mila abitanti. Qualcosa come 5 e passa miliardi di rilevazioni, che servono anche ad analizzare i flussi di traffico tra centro e periferia delle aree metropolitane.

L’Italia non se la passa bene: con Roma terza, sono anche Milano 12° (ma era 7° un anno fa), Napoli 16° (ma era 13°), Torino 17° (perde una posizione). Il miglioramento insomma c’è stato, ma il bicchiere è sempre mezzo vuoto: a Milano ad esempio c’è la più alta concentrazione di veicoli nel centro città, Napoli ha invece il record continentale della lentezza: mai più di 45 km/h sulle strade di scorrimento ed extraurbane.

Mal comune mezzo gaudio. Se Roma è terza, Parigi non può dirsi felice del suo quinto posto. Tra le due c’è Bruxelles, altra super capitale (del Belgio e dell’Unione Europea), e poi sesta è Dublino, settima Bradford/Leeds, ottava è Londra, nona Stoccolma e decima Amburgo. La città più virtuosa sul fronte traffico si è rivelata Lisbona: in un anno la capitale portoghese ha abbattuto la propria congestione stradale del 9 percento.