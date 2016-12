Da Bridgestone consigli di viaggio

, ma sono in tanti a sottovalutarli rispetto ai componenti meccanici, ad esempio i freni. Eppure sono il solo punto di contatto tra il veicolo e la strada. Prima di partire per le vacanze è dunque opportuno controllare lo stato delle proprie gomme.

foto Dal Web

Anche perché uno studio condotto dal Centro Ricerche & Sviluppo di Bridgestone nel 2011 – ottenuto con la verifica di 46 mila veicoli di 11 Paesi europei – ha rilevato che il 63% degli automobilisti europei parte per le vacanze con pneumatici privi della corretta pressione di gonfiaggio. Addirittura il 20% ha il battistrada usurato o di spessore inferiore ai 3 mm, il livello ritenuto minimo per circolare con una certa sicurezza. È bene ripetere che marciare con pneumatici malandati diminuisce le possibilità di controllo del veicolo e, secondo, logora anticipatamente le spalle degli stessi pneumatici.

Oltre alla sicurezza, c’è una seconda motivazione per verificare il corretto stato d’uso delle proprie coperture ed è il consumo di carburante. Che cresce vistosamente man mano che lo stato degli pneumatici peggiora. Lo studio Bridgestone evidenzia che, per colpa di quel 63% di europei con le gomme non a posto, sono andati sprecati oltre 3 miliardi di litri di carburante lo scorso anno, per 5 miliardi di euro di maggior spesa al distributore. Danno per le tasche degli automobilisti e danno anche per l’ambiente, visto che dai dati di cui sopra emerge una sovraemissione di 7,4 milioni di tonnellate di CO2.

I consigli del colosso mondiale degli pneumatici sono dunque semplici: verificare le condizioni delle gomme prima di mettersi in viaggio. Un controllo che va fatto a pneumatici freddi e considerando che, se si caricano più passeggeri e molti bagagli, è preferibile avere un gonfiaggio maggiore. I livelli di pressione corretti sono riportati nel manuale di uso e manutenzione del veicolo, ma anche sotto lo sportello del tappo del carburante o all’interno della portiera.