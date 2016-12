Il triste primato dei trattori

foto Dal Web

Le chiamano “morti verdi”, ma è soltanto un modo per facilitare la comprensione dell’argomento trattato. Un problema serio, perché di macchine agricole ne circolano pochissime in raffronto al traffico di un’autostrada, dove ogni giorno circolano milioni di vetture e veicoli pesanti, e quindi i rapporti di incidentalità e di mortalità nei campi sono elevati a dismisura. Le 21 vittime dei trattori a maggio 2012 si sono registrare in soli 44 sinistri, mentre le 18 vittime in autostrada in 2.257 incidenti. Un segnale che, laddove non ci sono controlli e una rigorosa disciplina, i rischi provocati dai veicoli a motore crescono vertiginosamente.

Detto che anche nel maggio 2011 le “morti verdi” furono alte, 22 e più che in autostrada, un altro dato significativo è l’età avanzata delle vittime. In 19 dei 44 incidenti nei campi, il guidatore aveva più di 65 anni. E tra i conducenti le morti sono state 19 su 21. A sfatare la leggenda della tranquillità di quelle oasi verdi che ci sembrano essere i campi, basterebbe ricordare la prima regola delle analisi del rischio: l’eccesso di fiducia (in questo caso di chi guida un trattore) abbassa la percezione del rischio. Quest’ultimo legato alla conduzione di un veicolo a motore.