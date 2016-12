Renault e VW, shopping in Italia

- Chissà se la vicinanza tra Hollande e Monti sugli eurobond potrà avere i suoi effetti anche sul futuro dell’auto elettrica. Settore in cui la Francia è avanti in Europa e l’Italia arranca. Come arranca l’indotto italiano, che guarda adesso a Volkswagen. Il colosso tedesco, a due anni dall’acquisto della Italdesign Giugiaro, ha voluto incontrare nei giorni scorsi 30 grandi aziende della componentistica piemontese.

foto Ufficio stampa

Con le sue emissioni zero e l’abbattimento del caro-carburante, l’alimentazione elettrica rappresenta un beneficio tanto per l’ambiente quanto per le tasche degli automobilisti. E per questo l’Agenzia Francese per gli Investimenti Internazionali, la Chambre Francaise de Commerce et Industrie en Italie e la Camera di Commercio di Milano hanno organizzato un incontro ieri su: “Nuove mobilità sostenibili: veicolo elettrico e la sua filiera, una priorità per Francia e Italia”. Parte interessata all’incontro era Renault, gruppo che oggi propone sul mercato una gamma completa di veicoli al 100% elettrici, dalla biposto Twizy alla berlina Fluence Z.E., dal commerciale Kangoo Z.E. alla prossima compatta Zoe.

In Francia Renault impegna sui veicoli elettrici ben 4 stabilimenti produttivi e il mercato transalpino sembra il più pronto in Europa ad assorbire alti volumi di vendita di questi veicoli. Anche per gli incentivi statali che arrivano fino a 5.000 euro. L’auspicio è che un trend del genere sia avviato anche in Italia, dove l’alimentazione elettrica segna il passo tra i costruttori nazionali (cioè Fiat) e solo ieri la commissione Trasporti della Camera ha approvato il testo di legge per incentivare nel 2013 la mobilità elettrica nel nostro Paese (vedi l’articolo correlato).

Volkswagen Group e la controllata Italdesign Giugiaro hanno invece ospitato a Moncalieri il primo Tech-day: una giornata dedicata alla filiera automobilistica piemontese. Più di trenta aziende dell’indotto, da tempo in crisi per il ridimensionamento produttivo deciso da Fiat nella regione, hanno potuto incontrare i responsabili Acquisti del Gruppo Volkswagen. Solo in Europa centrale il colosso tedesco spende circa 3 miliardi di euro l’anno e le aspettative di parte italiana sono dunque molte. Tra l’altro VW ha già investito in Giugiaro 6 milioni di euro soltanto per il 2012 e ha assunto più di 100 lavoratori.