Gomme invernali, “quasi” boom

- Cresce l’impiego in Italia di pneumatici invernali. Lo affermano Federpneus e Assogomma, rispettivamente i distributori e i produttori di gomme, che rilevano come. Lo scorso anno non si arrivò ai 7 milioni. Il comparto degli invernali rappresenta il 25% del mercato totale italiano.

foto Dal Web

Il bicchiere mezzo pieno della crescita è contrastato però da quello mezzo vuoto del 20% soltanto di automobilisti che dispone di un doppio treno di gomme. In pratica solo un italiano su cinque monta le coperture invernali da novembre a metà aprile, quando le temperature scendono sotto i 7° C, e poi le estive quando fa caldo. “Gli italiani si stanno orientando sempre più verso l’utilizzo di pneumatici invernali perché sono indiscutibilmente ritenuti l’unica soluzione per tutta la stagione fredda – ha spiegato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma – capaci di assicurare reali vantaggi in termini di sicurezza stradale, contribuendo a migliorare la circolazione e la mobilità durante il periodo più critico dell’anno”. E ciò indipendentemente dalle leggi nazionali o locali che ne impongono l’uso.

Per il prossimo inverno Assogomma e Federpneus chiederanno ai legislatori di fare chiarezza sull’utilizzo degli pneumatici invernali e delle catene da neve, che troppo spesso viene oggi considerato equivalente. Necessario inoltre introdurre anche differenziazioni su base territoriale: imporre indistintamente coperture invernali in una regione, magari del nord, quando ci sono realtà ben distinte tra città in pianura e località di montagna, non aiuta certo i cittadini a fare le scelte migliori per la sicurezza.