Pneumatici al vaglio della Polstrada

. Non si fermano le campagne di “Pneumatici sotto controllo”, attraverso le quali i produttori e i distributori di pneumatici – Assogomma e Federpneus – invitano da oltre 10 anni a una maggior sicurezza quando si è in marcia. Partendo proprio dalle

Fino alla metà di giugno, la Polizia Stradale intensificherà l’attività di controllo degli pneumatici e nel mirino ha soprattutto tre regioni: Lombardia, Campania e Sicilia. L’intento è di interessare tre territori diversi per morfologia e traffico, uno al Nord, uno al Sud e un’isola, che insieme valgono il 30% del parco auto circolante in Italia, fornendo così un quadro attendibile sullo stato delle gommature in uso presso gli automobilisti del Belpaese. Grazie a una formazione specifica curata da Assogomma, i controlli verteranno sulla marcatura degli pneumatici e sulla loro conformità alle normative.

“Il parco circolante italiano, dai dati ACI del 2011, è di circa 49 milioni di veicoli, di cui 37 milioni auto, con un’età media di 8 anni e 2 mesi – spiega il Direttore di Assogomma Fabio Bertolotti –. Le decine di migliaia di controlli effettuati negli anni passati dalle Forze dell’Ordine hanno rilevato pneumatici lisci dall’8 al 10%, danneggiati visibilmente dal 3 al 10%, per non parlare di quantità significative di pneumatici non omologati: un fenomeno in crescita a causa delle importazioni da Paesi terzi. A questo panorama, certo non confortante, vanno aggiunte le vetture che circolano con pneumatici sgonfi: si stima che la metà delle auto circoli con pneumatici sotto gonfiati e di queste il 7-8% hanno pressioni di gonfiaggio inferiori del 20% a quella corretta e quindi da considerarsi in condizioni di possibile pericolosità”.

Ben vengano i controlli di “Vacanze Sicure” dunque. La stagione estiva è alle porte ed è bene attrezzarsi sul fronte della sicurezza stradale, a cominciare dalle campagne di sensibilizzazione sul tema. Con le iniziative per la sicurezza di “Pneumatici sotto controllo”, in Italia lavorano più di 5 mila gommisti, che mettono a disposizione gratuitamente la loro attività di controllo e gonfiaggio degli pneumatici.