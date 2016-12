Apre a Parma il Salone del Camper

I numeri sono importanti: il settore dei camper in Italia fattura 500 milioni di euro e dà lavoro a 5.500 persone . Secondo le stime, sono circa 8 milioni gli italiani che fanno o hanno fatto vacanze grazie a un camper, un motorhome o una roulotte. Lo chiamano turismo “en plein air” e fa niente se lʼespressione in francese nasconde il fatto che lʼItalia sia il Paese più amato dai camperisti europei.

Il Salone del Camper di Parma mette a disposizione dei visitatori anche il voucher “Rental Pack” (si richiede online) che permette di ritirare direttamente in Fiera, allo Stand “Camper Facile” (Padiglione 4), il pacchetto per il noleggio di un camper per un weekend a soli 129 euro. Un modo per invogliare il pubblico a provare lʼesperienza di questo tipo di viaggio o, a chi è già pratico, di sfruttare unʼoccasione a prezzi vantaggiosi. Il camper può poi essere ritirato dal primo ottobre 2016 al 20 marzo 2017 in uno dei tanti concessionari Assocamp che aderiscono all’iniziativa. Lo scorso anno sono stati venduti più di 2.000 voucher.