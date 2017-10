10 ottobre 2017 10:10 Amsterdam, il car sharing con Hyundai Ioniq Il servizio valido per tutte le patenti dei Paesi UE

Ci fosse un titolo di capitale europea per lʼambiente, Amsterdam avrebbe tutte le carte in regola per accaparrarselo. Con oltre 2.200 stazioni di ricarica per auto elettriche e lʼambizione di diventare entro il 2025 città “Carbon Free”, Amsterdam si apre allʼutilizzo evoluto dellʼautomobile, ed è per questo che Hyundai lʼha scelta per lanciare il suo primo car sharing elettrico.

Hyundai Ioniq Electric Ufficio stampa 1 di 14 Ufficio stampa 2 di 14 Ufficio stampa 3 di 14 Ufficio stampa 4 di 14 Ufficio stampa 5 di 14 Ufficio stampa 6 di 14 Ufficio stampa 7 di 14 Ufficio stampa 8 di 14 Ufficio stampa 9 di 14 Ufficio stampa 10 di 14 Ufficio stampa 11 di 14 Ufficio stampa 12 di 14 Ufficio stampa 13 di 14 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una flotta di ben 100 Ioniq Electric sarà a disposizione di cittadini e turisti della più grande città olandese. Sì perché il car sharing Hyundai è valido per tutte le licenze di guida dei Paesi UE, quindi anche i tantissimi turisti che affollano Amsterdam in ogni stagione dellʼanno. La vettura si presta bene allo scopo: lʼ80% della ricarica richiede 23 minuti di tempo e l’autonomia di marcia arriva fino a 280 km. Quanto basta per girare a scopi turistici lʼarea metropolitana di Amsterdam, città che con i suoi canali e le viuzze del centro storico già respinge naturalmente la circolazione delle automobili. Con i suoi 88 kW di potenza (120 CV), Ioniq Electric è in grado di raggiungere i 165 km orari.

Unʼaltra peculiarità del servizio Hyundai è la possibilità per i clienti di avere un servizio di ricarica rapida on demand, grazie a un esemplare di Ioniq Electric equipaggiato con un sistema “vehicle-to-vehicle charger” che serve a ricaricare le auto ovunque si trovino. Quanto ai costi, il car sharing della Ioniq elettrica è decisamente vantaggioso: ha un costo base di 25 centesimi di euro al minuto, dopo un’ora di guida il costo scende a 20 centesimi al minuto, ma se si superano le 5 ore scatta una tariffa fissa di 60 euro che vale per lʼintera giornata. Il servizio non è limitato ad Amsterdam, perché i clienti possono viaggiare per tutta lʼOlanda, raggiungendo Rotterdam (che dista 80 km) o Eindhoven (125 km), anche se a fine corsa lʼauto deve essere riconsegnata nell’area di Amsterdam.