29 luglio 2017 08:40 Amici a 4 zampe, consigli per viaggiare con loro Otto semplici regole per portare gli animali in vacanza

Finalmente arrivano! Le vacanze estive sono agognate da tutti, il desiderio di relax e divertimento viene coltivato con bramosia nelle ultime settimane, ma quando si avvicinano troppo ecco che i problemi affiorano man mano e bisogna organizzarsi per risolverli al meglio.

Uno di questi è la vacanza col proprio amico fedele, il cane o il gatto o lʼanimale di compagnia che vogliamo stia con noi anche nel periodo vacanziero. Consapevole del problema, Seat ha elaborato una lista di consigli ‒ 8 semplici suggerimenti ‒ per affrontare in tutta serenità un viaggio in auto col proprio amico a quattro zampe. In Spagna il problema dellʼabbandono degli animali è sentito tanto quanto da noi, e alcune associazioni stimano che ogni anno siano 138 mila gli animali abbandonati alla vigilia delle vacanze estive nel Paese, uno ogni 4 minuti!

Ovviamente chi ama gli animali inorridisce al solo pensiero e piuttosto si premura di facilitare il viaggio al proprio cane o animale domestico. Ecco allora i consigli che Seat ha chiesto a vari esperti: il primo di tutti è prendere in considerazione i vari trasportini, le imbragature e la rete divisoria. Accessori obbligatori per viaggiare con gli animali (anche in treno). In auto i cani di piccola taglia possono anche stare a terra del sedile posteriore nel loro trasportino apposito, altrimenti vanno messi nel vano bagagli e sempre nel trasportino, separato dalla rete divisoria, o anche sul sedile posteriore ma con lʼimbragatura agganciata alla cintura di sicurezza.

Lʼanimale deve avere i documenti in regola: per viaggiare allʼinterno dellʼUnione Europea serve il passaporto dellʼanimale e il microchip, utile anche nei casi di smarrimento. Qualche giorno prima è bene fare una visita al veterinario, e per il viaggio occorre tenere a digiuno lʼanimale per almeno due ore prima di partire. Utile magari un farmaco anti vomito e mal di macchina, mentre valeriana o passiflora bastano per far affrontare al nostro amico il viaggio senza ansia.