AllʼEmilia-Romagna 76 Renault elettriche

LʼEmilia-Romagna accelera sul pedale dellʼauto elettrica . Soltanto pochi giorni fa ha deliberato lʼesenzione del bollo per 3 anni per tutti gli automobilisti privati che acquisteranno veicoli ibridi , adesso la Regione dota il suo parco auto di 76 vetture elettriche Renault . Iniziativa che rientra nel progetto “Mi muovo elettrico-Free carbon city” , finanziati dalla Regione Emilia-Romagna grazie a fondi Posr dell'Unione Europea.

I veicoli a emissioni zero acquistati sono 45 Renault Zoe , la 5 porte elettrica più venduta dʼEuropa, e 31 Renault Kangoo Z.E. , di cui 7 nella versione Kangoo Maxi Combi. Sono a disposizione sia dellʼente Regione che di 14 Comuni di primo piano che hanno sottoscritto il protocollo regionale: Bertinoro, Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Forlimpopoli, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia. Volti a diffondere la cultura della mobilità sostenibile, i veicoli elettrici Renault saranno adibiti ai servizi di Polizia Municipale e Protezione civile, ai Servizi sociali e Servizi generali . Partner del progetto "Free carbon city" sono i principali distributori di energia elettrica, come Enel, Hera e Iren. Renault aveva già fornito una flotta di auto elettriche alla città di Firenze .

LʼEmilia-Romagna è la sesta regione italiana a concedere lʼesenzione dal pagamento del bollo per chi compra un veicolo ibrido, dopo Basilicata (addirittura per 5 anni), Campania, Lazio, Puglia e Veneto. Renault si è rivelato partner ideale, con auto come Zoe, compatta e versatile, equipaggiata con un motore elettrico da 65 kW e un'autonomia di marcia di 210 km a batterie cariche. Renault Kangoo Z.E. è il veicolo commerciale elettrico più venduto dʼEuropa ed è equipaggiato con un motore da 44 kW, che assicura un'autonomia di circa 170 km. Dispone di due posti a sedere, ma offre un volume di carico fino a 3,5 metri cubici, mentre la variante Kangoo Maxi Combi Z.E. ha 5 posti e un volume di carico fino a 3,4 metri cubici.