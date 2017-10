Al Museo dei Bambini per imparare lʼibrido Toyota

Explora, il Museo dei Bambini di Roma ha da ieri unʼattrazione in più. Si chiama “Economiamo”, è un percorso permanente e si deve a Toyota, che attraverso il gioco consente ai bambini di imparare il rispetto per lʼambiente. Una speciale Yaris Hybrid allʼinterno del percorso è stata trasformata in luogo di giochi e di lezioni per i più piccoli. E non solo loro.