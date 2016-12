A Termini Imerese si faranno auto elettriche

Una speranza per Termini Imerese. Si chiama Grifa ‒ Gruppo italiano fabbrica automobili ‒ e vorrebbe produrre in Sicilia 35 mila auto elettriche lʼanno, utilizzando se possibile la competente forza lavoro ex Fiat ed ex Magneti Marelli. Ma bisogna fare in fretta, trovare i capitali e i finanziamenti, perché il 31 dicembre prossimo scade la cassa integrazione e per i lavoratori scatterà il licenziamento. Dopo 3 anni dalla chiusura dello stabilimento, che produceva fra lʼaltro la Lancia Ypsilon (oggi trasferita in Polonia).