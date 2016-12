A Roma scooter sharing con Yamaha Tricity

Lʼidea si deve a Diego Rocca , un imprenditore che già pensa a ingrandirsi e vede in Milano, Torino, Firenze, ma anche Madrid, Parigi, Barcellona, Berlino e Monaco, altre potenziali città dove avviare lo scooter sharing con Yamaha Tricity . Roma forse è la metropoli più difficile, per i sampietrini tante volte odiati dal popolo delle ruote e per lʼestensione e il traffico fuori dallʼordinario. Il servizio coprirà una superficie di 33,5 kmq della capitale, tutti i giorni e 24 ore su 24. I vantaggi sono noti, nel noleggio è incluso tutto: assicurazione, carburante, manutenzione , e il possesso è libero: si prenota il primo scooter disponibile, lo si va a prendere entro 30 minuti e con il proprio pin si sblocca la sella, si prende il casco e via per la capitale !

Per iscriversi a Zig Zag è sufficiente registrarsi gratuitamente sul sito www.zigzagsharing.com o tramite la App, disponibile inizialmente per Android e IOS. Il costo per lʼutente si articola su tre tipi di tariffe: al minuto pari a 0,29 euro, oraria 14,90 euro e giornaliera di 59 euro. Il servizio è accessibile a tutti coloro in possesso di patente italiana A o B e per gli stranieri con licenza di guida rilasciata da Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia, Spagna, Svizzera, USA. Per gestire lʼattività di noleggio, Zig Zag si è affidata ad ALD Automotive, colosso che gestisce flotte aziendali in 41 Paesi.