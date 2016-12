A Palermo il car sharing elettrico Renault

Renault Italia ha vinto la gara per offrire alla città di Palermo una flotta di vetture elettriche, in grado di assicurare emissioni zero durante la marcia e rispettare lʼambiente di una città unica. Attraverso la società ES Mobility, sempre del gruppo Renault, sarà gestito il noleggio delle batterie delle 24 Zoe. Queste saranno disponibili nei 5 parcheggi di Piazza Massimo, Piazzale Ungheria, Via Malta, Piazza Ignazio Florio e Viale della Libertà, ma entro la fine di questʼanno verranno attivati tre altri parcheggi alla Stazione Notarbartolo, al Porto e a Piazza Europa. Renault Zoe vanta unʼautonomia di marcia dai 150 ai 200 km e si presta quindi bene allʼutilizzo giornaliero e metropolitano. Grazie alle colonnine a 22 kW, riesce a ricaricare lʼ80% delle batterie in appena unʼora.