A Milano con le bici elettriche cargo

10:00 - Alzi la mano chi ne ha sentito parlare. Forse gli animi più sensibili ai temi ecologisti sanno cosa sono le bici elettriche cargo, ultima frontiera dei trasporti ecosostenibili. Sono mezzi ecologici ‒ le biciclette elettriche che tutti conoscono ‒ adibiti al trasporto di merci. Questa settimana, dal 18 al 22 novembre, si svolge a Milano la E-Cargo Week, dedicata a queste soluzioni originali di trasporto. Sede dellʼevento è la Elettrocitystore di via Vincenzo Foppa, un grande centro per la mobilità elettrica in generale.

Diffuse nel nord dʼEuropa, ma ancora sconosciute da noi, le bici elettriche cargo promettono di scompaginare il vecchio modo di trasportare merci dei nostri padroncini. Perché queste bici sono modulabili secondo svariate esigenze e possono trasportare fino a 300 kg! Senza pagare tasse di circolazione, bolli e assicurazioni obbligatorie, e nemmeno la sosta sulle strisce gialle e blu! Insomma, cʼè da risparmiare parecchio e nei meravigliosi centri storici delle nostre città avrebbero lʼulteriore merito di non impattare più di tanto lʼambiente in cui circolano, laddove i furgoncini che spesso vediamo sono i mezzi più inquinanti tra quelli su strada. Solo vantaggi? Beh qualche ritardo storico bisogna recuperarlo, come la scarsità di punti di ricarica per le batterie.

Nel corso di E-Cargo Week sarà possibile vedere alcune di queste biciclette elettriche adibite al trasporto di merci, adattate in base alle loro esigenze commerciali, ma per partecipare occorre prenotarsi tramite un form presente sul sito di Elettrocitystore. La soluzione per il trasporto merci pulito pare dunque dietro lʼangolo, e non sorprende che grandi ditte di trasporto merci, come FedEx e DHL, già abbiano nelle loro gamme le cargo bike elettriche.