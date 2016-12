A Firenze una flotta di 70 Renault elettriche

09:20 - Il Comune di Firenze sceglie la mobilità ecosostenibile e adotta una flotta di 70 veicoli elettrici Renault. Si tratta di 53 Twizy, gli originali quadricicli leggeri biposto, e 17 Kangoo Z.E., sigla che sta per Zero Emission, perché è questa la promessa di questi veicoli: muoversi in modalità interamente elettrica e senza emissioni nocive. Con tutti i vantaggi che ne derivano per la salubrità dellʼaria, per la riduzione dellʼinquinamento acustico e per la protezione dellʼimmenso patrimonio artistico-culturale di Firenze.

Renault è partner del capoluogo toscano dal 2011, quando firmò col Comune il protocollo dʼintesa per sviluppare la mobilità ecosostenibile dei veicoli che compongono la flotta municipale. In questi anni Firenze si è dotata di una rilevante rete dʼinfrastrutture, con quasi 400 colonnine di ricarica per le batterie elettriche installate in città. I veicoli elettrici Renault saranno utilizzati dalle varie direzioni del Comune, ad esempio i servizi tecnici, lʼambiente, le nuove infrastrutture, la sicurezza sociale e i servizi alla scuola. Ma cʼè ancora molto da fare, come convincere i privati a passare a questo tipo di veicoli, e grazie a fondi regionali lʼamministrazione fiorentina ha incentivato più volte il ricambio dei veicoli più inquinanti a favore di veicoli elettrici o ibridi. Firenze segue inoltre il progetto europeo Electra per la diffusione dei ciclomotori elettrici.

Renault Twizy è il quadriciclo leggero con copertura rigida che può essere guidato dai 14 anni di età. Un veicolo innovativo, usato da molte ditte di consegna in ambiti metropolitani ristretti, mentre il più “capace” Kangoo Z.E. è un vero furgone per il trasporto merci, solo che svolge le sue mansioni in modo del tutto ecologico. “Firenze è una città bella, con un grande centro storico, e dobbiamo dare il buon esempio per salvaguardarla ‒ ha detto il sindaco Nardella ‒. Per questo abbiamo avviato il piano di conversione della flotta veicoli che usano i nostri uffici: con la consegna Renault siamo ormai al 60%”. Firenze non è sola, perché è l’intera regione Toscana a seguire i principi della miglior qualità ambientale, tanto che veicoli elettrici Renault sono in uso nei Comuni di Arezzo, Lucca (che ha una flotta di 6 Zoe per il car sharing) e presto anche Pisa.