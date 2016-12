Tommy a difesa del parcheggio per disabili

09:00 - Gli automobilisti disabili avranno un alleato in più per sperare di trovare libero il proprio posto di sosta. Si chiama Tommy, è stato sperimentato quest’estate in alcuni posti riservati a Roma, ma ora è stato perfezionato e potrebbe diventare operativo. Tommy è un cicalino elettronico, che suona se a parcheggiare sul posto riservato è una qualsiasi altra vettura diversa da quella del legittimo assegnatario. Un deterrente, ma efficace per tutelare il diritto alla sosta dei disabili.

A proporre Tommy è stata l’ACI nel corso della Settimana Europea della Mobilità sostenibile. Il nostro Automobile Club, in collaborazione con l’ACI di Roma, ACI Consult e la onlus Insettopia, ha presentato il dispositivo al CNR, in concomitanza di un’altra iniziativa dedicata ai disabili: il tour di sensibilizzazione di 20 auto elettriche con ragazzi autistici e le loro famiglie. Un giro di 15 km nel cuore di Roma a bordo di Smart Electric Drive, disponibili con formule di noleggio a tariffe simboliche per le famiglie con figli disabili. Tornando a Tommy, il vantaggio sta anche nel fatto che solo col telecomando del legittimo assegnatario il cicalino proteggi-posto smette di suonare. Non solo, ma Tommy può anche essere abbinato a una telecamera che rileva automaticamente la targa del furbetto di turno che parcheggia dove non gli è consentito.