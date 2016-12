Smart car2go, la card vale in tutta Europa

10:00 - Dopo il successo di Roma e Milano, un’altra notizia di spessore attende i clienti di Smart car2go. Da oggi, chi si è registrato per una città, potrà utilizzare il servizio di car sharing in tutta Europa, cioè nelle 13 città del Vecchio Continente dove Smart ha avviato car2go: Berlino, Amburgo, Monaco, Dusseldorf, Ulm, Colonia e Stoccarda in Germania, Londra e Birmingham nel Regno Unito, Amsterdam, Vienna e le nostre Milano e Roma. A disposizione ci sono in tutto 5.500 Smart.

Unica condizione per accedere al servizio continentale è l’aggiornamento del proprio account car2go, aprendo un nuovo account moovel dove il cliente potrà trasferire tutti i dati della sua member card con un solo click. E con la prenotazione della vettura nella città scelta sarà presto possibile accedere anche ad altri servizi, come la prenotazione di un taxi o di una bicicletta, in base ai servizi di quella città. Non solo, ma nella seconda metà del 2014 verrà attivata per i clienti europei anche la possibilità di utilizzare car2go nelle 13 città nordamericane. In effetti car2go è la più diffusa società di car sharing al mondo, vanta più di 700 mila clienti in 26 città. A Roma, in un paio di settimane dal lancio ha già avvicinato quasi 40 mila utenti, e con Milano – dove il servizio è partitolo nell’agosto 2013 – si arriva a circa 100 mila clienti italiani!