Si chiama Ci.Ro. il car sharing a Napoli

08:00 - Tra le grandi città italiane è la volta di Napoli sperimentare il car sharing. Con volumi ancora piccolissimi rispetto a realtà come Milano – dove 4 differenti società si contendono decine di migliaia di utenti – ma la caratteristica di avere in servizio vetture esclusivamente elettriche. A lanciare il primo car sharing napoletano è Renault, che ha chiamato il servizio Ci.Ro., acronimo di City Roaming.

Renault metterà a disposizione della città una flotta di 12 veicoli, al 100% elettrici e disponibili sia per i cittadini che per i turisti. Otto auto sono Zoe, tre van Kangoo Z.E. e una berlina Fluence Z.E. Il servizio è stato sviluppato in collaborazione con la onlus non profit Associazione Napoli Città Intelligente. Novità interessante rispetto ad altre realtà consolidate è che non occorre abbonarsi e pagare una tantum l’accesso al servizio: a Napoli basta registrarsi online o sui totem presenti in uno 4 punti di accesso a Ci.Ro, dove in tempo reale verrà prodotto un badge che servirà per prenotare la macchina e accedervi. La prenotazione può essere effettuata sul sito web www.cityroaming.org oppure tramite la specifica App per smartphone.