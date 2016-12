RC Auto, salasso per i giovani

09:30 - È pesante il rapporto sull’RC Auto in Italia. Secondo il progetto RCeAsy, promosso da Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva e finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico, la polizza media per assicurare l’auto è di 604 euro, la più alta tra i grandi Paesi europei, superiore di un buon 25-30 percento. Ma a suscitare più rabbia è un dato: un giovane neopatentato paga il 338% in più di un guidatore adulto, a parità di autovettura. Secondo i più recenti dati Ivass (l’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni), un 18enne napoletano paga la sua prima RC Auto 3.532 euro, a Reggio Calabria 3.316 euro, ma anche a Bari e Roma il 18enne pagherà più di 3.000 euro l’anno.

E poi c’è un dato sconfortante: i veicoli che circolano privi dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile sono circa 4 milioni! Insomma, solo dolori quelli della RC Auto. Perché si sa che più auto circolano senza copertura assicurativa (un reato!) e più salgono le polizze di chi paga regolarmente l’assicurazione. Col rischio, se ci si imbatte in un delinquente privo di copertura, di non vedersi risarcito un danno o combattere una lunga trafila per ottenere il risarcimento. Senza dimenticare il fenomeno dilagante delle “false polizze”, emesse a prezzi bassissimi da finti agenti di compagnie inesistenti, e qui siamo nel campo della truffa.

Eppure nell’ultimo anno i sinistri denunciati in Italia sono diminuiti, forse anche per il minor uso dell’autovettura da parte dei cittadini. Per Tina Napoli di Cittadinanzattiva, è un’occasione persa quella di “non veder ridurre i premi annuali, in linea con la riduzione dei sinistri”, e chiede alle compagnie assicurative di intervenire. Anche perché, sostiene Lamberto Santini, Presidente dell’Adoc, “in Italia l’impatto sul reddito della RC Auto è del 3,2% contro l’1,8% in Europa”. Il progetto RCeAsy ha prodotto anche una app per confrontare i prezzi delle polizze da un punto di vista indipendente, uno strumento che ha “il grande pregio di saper raggiungere il target dei giovani consumatori”, ha dichiarato Andrea Di Palma, Segretario Nazionale Adiconsum.